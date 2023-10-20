Сообщено о подозрении еще двум приспешникам рф. Один из них фабриковал дело против "Тайры"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коллаборационистов, которые совместно с российскими захватчиками проводят массовые преследования жителей временно оккупированной Донецкой области. Один из фигурантов фабриковал «дело» против украинского парамедика Юлии Паевской с позывным «Тайра». Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
СБУ сообщила о подозрении двум предателям, которые являются представителями так называемой «генеральной прокуратуры» и "мвс днр" в оккупированном Донецке.
«Один из фигурантов – предатель Царенко Н.В., так называемый «следователь» оккупационной «генеральной прокуратуры» в Донецке, который фабриковал «дело» против украинского парамедика Юлии Паевской с позывным «Тайра», - говорится в заметке Службы безопасности.
Как сообщает следствие, после похищения «Тайры», мужчина пытался «пришить» потерпевшей «расстрельную статью» за оказание помощи раненым и эвакуацию из Мариуполя детей и женщин.
Злоумышленником оказался житель Харькова, проживавший во временно оккупированной части Донецкой области. После начала полномасштабной агрессии рф против Украины, предатель предложил россиянам и их гауляйтерам свою помощь.
На основе собранных доказательств, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Дополнение
СБУ распознали еще одно лицо, поддержавшее действия агрессора - предательницей оказалась жительница Донецка, бывшая сотрудница расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на востоке Украины. Ее назначили "старшим инспектором управления автомобильной инспекции МВД ДНР".
«На этой «должности» она участвовала в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей «перерегистрировать» собственные транспортные средства на российские номера», - сообщают в СБУ.
Фигурантке сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Оба фигуранта скрываются от правосудия на временно неподконтрольной территории, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.
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