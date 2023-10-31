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В Сумы доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Киев • УНН

 • 38137 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Волонтеры Фонда Вадима Столара совершили гуманитарную миссию в город Сумы. Туда привезли продуктовые наборы, чтобы поддержать вынужденно перемещенных и пострадавших от войны лиц. Эта миссия является одной из регулярных, которые проводятся по всей Украине, сообщили в фонде, передает УНН.

В Сумы доставили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

“В это трудное время мы сделаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто особенно в этом нуждается. Поэтому гуманитарные миссии в разные уголки Украины являются важной частью работы нашего фонда”, – подчеркнул Вадим Столар.

Ранее Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Харьков, Херсон, Николаев, горячие точки Донбасса и места проживания вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

“На этот раз наши волонтеры отправились в Сумы, чтобы доставить продуктовые наборы тем, кто потерял своих родных, свои дома, живет в самых тяжелых условиях. Сумы и область расположены неподалеку от границы с россией и постоянно подвергаются обстрелам. Наша миссия – предоставить людям помощь и надежду, чтобы преодолеть эти испытания. Мы и в дальнейшем будем помогать людям по всей Украине столько, сколько это будет необходимо”, – заверила Наталья Приходько, волонтер фонда Вадима Столара.

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