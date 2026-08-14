В течение июля "Скифские грифоны" поразили 1293 вражеские цели

По результатам боевой работы в июле 423-й отдельный полк БПС «Скифские Грифоны» увеличил общее количество поражений вражеских целей на 15%. В частности, заметно выросло количество поражений личного состава противника (+57%), тяжёлой автомобильной техники (+139%) и БПЛА различных типов (+46%) — сообщает медийная служба полка, передаёт УНН.

В целом в течение июля бойцами полка были поражены: 338 единиц личного состава противника, 589 укрытий, 128 единиц тяжёлой автомобильной техники, 2 танка, 25 артиллерийских установок, 73 БПЛА самолётного и коптерного типа, 2 НРК, 62 склада и технических средства. Общее количество поражений за месяц составило 1 293 верифицированные вражеские цели.

Военные подчёркивают, что указанное повышение боевой эффективности произошло ещё накануне окончательной реорганизации 423-го отдельного батальона в полк и стало примером того, как положительная мотивация влияет на результат работы каждого бойца и командира.

По словам командира «Скифских Грифонов» полковника В. Герсака, после преобразования в отдельный полк и соответствующего увеличения боевых возможностей уже в течение ближайших месяцев должно произойти как минимум двукратное увеличение показателей поражений. «Именно такую задачу я ставлю перед вновь назначенными командирами наших батальонов и его бойцами», — отметил командир полка В. Герсак.

Как сообщалось ранее, в начале августа 423-й отдельный батальон БПС «Скифские Грифоны» был реорганизован в 423-й отдельный полк БПС. Командиром полка был назначен В. Герсак, получивший воинское звание полковника.