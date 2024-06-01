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В течение дня армия РФ обстреляла 10 общин Сумщины
В течение 1 июня российская армия 21 раз обстреляла 10 населенных пунктов в Сумской области, используя беспилотники, минометы, артиллерию и ракетный удар, в результате чего произошло 62 взрыва.
Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию
Предвыборная кампания Трампа собрала 5,53 миллиона долларов в течение суток после того, как он был признан виновным по делу о финансовом мошенничестве, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.
Зеленский встретился с конгрессменами США: о чем говорили
Зеленский обсудил ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, включая укрепление систем противовоздушной обороны и ракет, с двухпартийной делегацией Конгресса США в Сингапуре.
Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного Ролан Гаррос
Элина Свитолина, первая ракетка Украины, вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) после победы над Анной Богдан из Румынии в двух сетах подряд. (7:6, 6:2), в следующем раунде она встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Россияне пытаются захватить Сокол в Донецкой области - DeepState
Российские оккупанты пытаются захватить село Сокол Покровского района Донецкой области, в окрестностях которого идут бои.
В Киеве 2 июня лимитов потребления электроэнергии хватит для 76% от потребностей
2 июня в Киеве и некоторых других регионах состоятся плановые отключения электроэнергии из-за ограничений электроснабжения, при этом выделенных Киеву лимитов хватит лишь на 76% потребностей в часы отключения.
КНДР в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею
В субботу, 1 июня, Северная Корея запустила по меньшей мере 10 воздушных шаров с прикрепленными к ним мешками для мусора в сторону южнокорейской провинции Кенги в ответ на рассылку активистами листовок с критикой режима Пхеньяна из Южной Кореи.
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях-Генштаб
Оккупанты пытаются прорвать оборону Украины на Покровском и Северском направлениях, с начала суток по всей линии фронта произошло 73 боевых столкновения.
Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем
В мае 2023 года украинские военные достигли рекорда, уничтожив 1160 российских артиллерийских систем, что стало самой большой потерей артиллерии для рф за два года войны.
На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали
В нескольких районах Баварии объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.