Упродовж дня армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини
Київ • УНН
Протягом 1 червня російська армія 21 раз обстріляла 10 населених пунктів в Сумській області, використовуючи безпілотники, міномети, артилерію і ракетний удар, в результаті чого сталося 62 вибухи.
Протягом 1 червня армія РФ 21 раз обстрілювали територію Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Під вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Великописарівська та Чупахівська громади. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
- У Краснопільській громаді був обстріл з мінометів (3 вибухи), атаки FPV-дронами "камікадзе" (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
- По Білопільській громаді був удар з використанням FPV-дрона (1 вибух), зафіксований артилерійський обстріл (8 вибухів).
- Дві міни скинули російські армійці на територію Хотінської громади.
- З артилерії армія РФ відкривала вогонь по територіях Юнаківської громади (5 вибухів), Миропільської (2 вибухи) та Середино-Будської (14 вибухів).
- Мінометами обстрілювали Есманьську громаду (9 вибухів) та Свеську громаду (5 вибухів).
- В Чупахівській громаді був ракетний удар (1 вибух).
- Обстріл з використанням FPV-дрона "камікадзе" був у Великописарівській громаді (3 вибухи).
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