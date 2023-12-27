В течение декабря один ребенок и 29 взрослых погибли, провалившись под лед
Тридцать человек, в том числе один ребенок, погибли на неустойчивом льду в Украине. 10 человек спасены благодаря ГСЧС.
Электроноши смогут вывозить раненых: украинские пограничники осваивают, переданную волонтерами, разработку медевакуации
Пограничники получили наземный дрон для медицинской эвакуации раненых с поля боя. Устройство приобретено за средства финских благотворителей для нужд Краматорского отряда.
В Киеве сеть кинотеатров уклонялась от уплаты 10 млн грн налогов - БЭБ
В Киеве разоблачили сеть кинотеатров, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму 10 миллионов гривен; после расследования долг был погашен.
В новогоднюю ночь в Киеве будет дежурить до тысячи спасателей - ГСЧС
920 спасателей и 240 единиц техники будут дежурить в Киеве на Новый год, ГСЧС готова к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, включая угрозы со стороны россии.
Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования
В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.
Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы
Денис пушилин, глава так называемой "днр", был приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины.
Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве
Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.
Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе
Украинские партизаны обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.
Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза
Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.
После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА
Железнодорожный вокзал в Херсоне остановил работу из-за обстрела; эвакуация продолжится.