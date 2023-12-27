В течение декабря один ребенок и 29 взрослых погибли, провалившись под лед

С начала декабря на замерзших водоемах погибло 30 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондентка УНН.

С начала декабря на водоемах погибло 30 человек, из них один ребенок. Подразделением ГСЧС спасены 10 человек, из них пятеро детей. К сожалению, в последнее время бывают случаи, особенно это касается сельской местности, когда дети выходят на лед - сказал Александр Хорунжий.

Детали

Александр Хорунжий объяснил, что сейчас лед очень хрупкий из-за того, что температура воздуха колеблется от минуса до плюса. Также он призвал родителей провести воспитательную работу и объяснить детям, почему нельзя гулять возле водоемов и выходить на лед.

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