В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец

россия в течение 10 лет не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых задерживала без всяких доказательств и фактически держит их в плену. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия "Гражданские в незаконном удержании Россией: совместные шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает корреспондент УНН.

Детали

россия похищает и заключает гражданских украинских граждан с начала 2014 года. Уже тогда россияне начали задерживать без всяких доказательств, держать гражданских граждан фактически в плену. Этим россияне нарушают международное гуманитарное право. Есть прямая норма третьей статьи Женевской конвенции, которая запрещает захватывать гражданское лицо в заложники. Норма есть, мы все о ней знаем, но рф продолжает это делать. Проблема наверное в том, что нет ответственности за нарушение этой нормы. 10 лет Украина поднимает вопрос с тем, чтобы дополнительно открыть процесс уголовного преследования высшего военно-политического руководства рф за незаконное заключение гражданских граждан Украины. 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских гражданах - сказал Лубинец.

Лубинец добавил, что Украина неоднократно использовала каналы коммуникации, где поднимала вопрос о гражданских гражданах Украины.

К сожалению, результата у нас нет. Из-за того, что мы не можем получать какую-либо информацию от рф, у нас нет точного количества тех, кого незаконно удерживает страна-агрессор. Ситуация критически обострилась после широкомасштабного вторжения - добавил Омбудсман.

Напомним,

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было возвращено более 3 000 военнопленных, среди которых как военнослужащие, так и гражданские лица.