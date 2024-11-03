В Тайване заявили о полном прекращении поставок станков в россию

Тайвань усилил санкции против россии, полностью прекратив поставки станков и увеличив штрафы за нарушение запрета, сообщает УНН со ссылкой на Минэкономики Тайваня.

Министерство экономики страны сообщило, что увеличило штраф за первое нарушение санкций против москвы в 15 раз, до 31,3 тыс долларов. Экспортерам теперь необходимо указывать конечного получателя, чтобы гарантировать, что станки не попадут в россию через третьи страны.

Напомним

Министерство обороны Тайваня сообщило, что зафиксировало 35 китайских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики, которые двигались к югу от острова.