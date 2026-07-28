В связи с визитами Зеленского и Нетаньяху вокруг Белого дома усилены меры безопасности - СМИ

Вокруг Белого дома усилены меры безопасности в связи с визитами Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным СМИ, по улицам, окружающим комплекс, разрешено только пешее передвижение. Движение автотранспорта перекрыто полицейскими машинами и самосвалами на ключевых перекрестках, таких как Пенсильвания-авеню и 17-я улица, а также возле парка Лафайет.

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Нетаньяху остановился в Блэр-Хаус, гостевом доме правительства США, расположенном напротив Белого дома.

Первая встреча Зеленского с Трампом запланирована на 9:30 утра, за ней последует встреча с Нетаньяху в 11:00.

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