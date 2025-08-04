В Святошинском районе Киева, на детской площадке нашли муляж мины
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева на детской площадке обнаружили муляж мины. Полиция установила, что это макет, напечатанный на 3D-принтере, без взрывчатых веществ.
Полиция впоследствии исследовала находку боеприпаса на детской площадке. Доступ граждан был ограничен.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу ГУНП в г. Киеве.
Детали
Взрывотехники полиции проверили подозрительный предмет на детской площадке в Святошинском районе Киева, о котором ранее, 4 августа сообщили прохожие.
Оказалось, что находка – макет противопехотной мины, напечатанный на 3D принтере и взрывчатых веществ в себе не содержит.
Находку изъяли правоохранители, которые будут проверять, каким образом она там оказалась.
Дополнение
Полиция Киева напомнила, что действительно важно сразу сообщать по номеру 102, в случае обнаружения любых подозрительных или неизвестных предметов.
Напомним
Ранее УНН передавал, что поступало сообщение о "минировании" школы №217 города Киева; соответствующие службы проводили проверку.
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