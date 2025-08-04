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У Святошинському районі Києва, на дитмайданчику знайшли муляж міни

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

У Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили муляж міни. Поліція встановила, що це макет, надрукований на 3D-принтері, без вибухових речовин.

У Святошинському районі Києва, на дитмайданчику знайшли муляж міни

Схожу на боєприпас знахідку на дитячому майданчику згодом дослідили поліцейські. Доступ громадян було обмежено.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку ГУНП у м. Києві.

Деталі

Вибухотехніки поліції перевірили підозрілий предмет на дитячому майданчику у Святошинському районі Києва, про який раніше, 4 серпня повідомили перехожі. 

Виявилось, що знахідка – макет протипіхотної міни, надрукований на 3D принтері і вибухових речовин в собі не містить.

Знахідку вилучили правоохоронці, які перевірятимуть яким чином вона там опинилась.

Доповнення

Поліція Києва нагадала, що дійсно важливо одразу повідомляти за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що надходило повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва; відповідні служби проводили перевірку.

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