У Святошинському районі Києва, на дитмайданчику знайшли муляж міни
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили муляж міни. Поліція встановила, що це макет, надрукований на 3D-принтері, без вибухових речовин.
Схожу на боєприпас знахідку на дитячому майданчику згодом дослідили поліцейські. Доступ громадян було обмежено.
Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку ГУНП у м. Києві.
Деталі
Вибухотехніки поліції перевірили підозрілий предмет на дитячому майданчику у Святошинському районі Києва, про який раніше, 4 серпня повідомили перехожі.
Виявилось, що знахідка – макет протипіхотної міни, надрукований на 3D принтері і вибухових речовин в собі не містить.
Знахідку вилучили правоохоронці, які перевірятимуть яким чином вона там опинилась.
Доповнення
Поліція Києва нагадала, що дійсно важливо одразу повідомляти за номером 102, у разі виявлення будь-яких підозрілих або невідомих предметів.
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що надходило повідомлення про "замінування" школи №217 міста Києва; відповідні служби проводили перевірку.
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