В Сумской области ввели графики аварийных отключений

Графики аварийных отключений ввели в Сумской области, передает УНН со ссылкой на Сумыоблэнерго.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки, где главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций докладывали о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго