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У Сумській області ввели графіки аварійних відключень

У Сумській області ввели графіки аварійних відключень

Київ • УНН

 • 39883 перегляди

На території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг.

Графіки аварійних відключень ввели у Сумській області, передає УНН із посиланням на Сумиобленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень. Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки, де голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповідали про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

У середу протягом доби можливі відключення світла по всій Україні - Укренерго04.06.24, 18:44 • 24091 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
chernihivska-oblastЧернігівська область
ukrenerhoУкренерго
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