У Сумській області ввели графіки аварійних відключень
Київ • УНН
На території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг.
Графіки аварійних відключень ввели у Сумській області, передає УНН із посиланням на Сумиобленерго.
"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень. Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг", - йдеться у повідомленні.
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