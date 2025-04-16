В Сумской области россияне пытаются с помощью малых штурмовых групп перенести бои на территорию Украины - Демченко

Российские захватчики продолжают использовать малые штурмовые группы в пределах Сумской области с целью перенести боевые действия из курской области на территорию Украины. Об этом во время брифинга сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

На тех участках и полосах, где находятся именно пограничные подразделения, есть попытки применения врагом малых штурмовых групп в пределах Сумской области. Этим он хочет достичь цели перебросить боевые действия на территорию Украины. Эти действия он осуществляет уже определенное время - пояснил Демченко.

Он добавил, что значительного количества вражеской бронетехники российские захватчики сейчас не применяют. В то же время враг держит на этом направлении значительные силы для боевых действий против украинских воинов в курской области. Эти силы могут быть использованы для прорыва границы.

На Сумском направлении враг уже определенное время держит свои силы и средства. Сначала он их использовал против украинских воинов, которые вели свою операцию на территории курщины. И стоит ожидать, что враг и дальше будет использовать, чтобы прорвать нашу границу - отметил представитель ГПСУ.

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что с помощью малых штурмовых групп пытается создать "серую зону" в пределах Сумской области, однако украинские защитники наносят по ним поражение.

Также в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи, что россияне якобы взяли под контроль Басовку на Сумщине.