В Сумской области россияне пытаются с помощью малых штурмовых групп перенести бои на территорию Украины - Демченко
Киев • УНН
Российские захватчики пытаются перенести боевые действия на территорию Украины, используя малые штурмовые группы в пределах Сумской области. Враг держит значительные силы на этом направлении.
Российские захватчики продолжают использовать малые штурмовые группы в пределах Сумской области с целью перенести боевые действия из курской области на территорию Украины. Об этом во время брифинга сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.
Детали
На тех участках и полосах, где находятся именно пограничные подразделения, есть попытки применения врагом малых штурмовых групп в пределах Сумской области. Этим он хочет достичь цели перебросить боевые действия на территорию Украины. Эти действия он осуществляет уже определенное время
Он добавил, что значительного количества вражеской бронетехники российские захватчики сейчас не применяют. В то же время враг держит на этом направлении значительные силы для боевых действий против украинских воинов в курской области. Эти силы могут быть использованы для прорыва границы.
На Сумском направлении враг уже определенное время держит свои силы и средства. Сначала он их использовал против украинских воинов, которые вели свою операцию на территории курщины. И стоит ожидать, что враг и дальше будет использовать, чтобы прорвать нашу границу
Дополнение
Ранее Демченко сообщал, что с помощью малых штурмовых групп пытается создать "серую зону" в пределах Сумской области, однако украинские защитники наносят по ним поражение.
Также в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи, что россияне якобы взяли под контроль Басовку на Сумщине.