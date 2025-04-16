На Сумщині росіяни намагають за допомогою малих штурмових груп перенести бої на територію України - Демченко

Російські загарбники продовжують використовувати малі штурмові групи в межах Сумської області з метою перенести бойові дії з курської області на територію України. Про це під час брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

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На тих ділянках і смугах, де знаходяться саме прикордонні підрозділи, є спроби застосування ворогом малих штурмових груп в межах Сумської області. Цим він хоче досягти цілі перекинути бойові дії на територію України. Ці дії він здійснює вже певний час - пояснив Демченко.

Він додав, що значної кількості ворожої бронетехніки російські загарбники зараз не застосовують. Водночас ворог тримає на цьому напрямку значні сили для бойових дій проти українських воїнів у курській області. Ці сили можуть бути використані для прориву кордону.

На Сумському напрямку ворог вже певний час тримає свої сили та засоби. Спершу він їх використовував проти українських воїнів, які вели свою операцію на території курщини. І варто очікувати, що ворог і далі буде використовувати, щоб прорвати наш кордон - зазначив речник ДПСУ.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що за допомогою малих штурмових груп намагається створити "сіру зону" в межах Сумської області, проте українські захисники завдають по них ураження.

Також у Центрі протидії дезінформації спростували чутки, що росіяни нібито взяли під контроль Басівку на Сумщині.