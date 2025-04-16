На Сумщині росіяни намагають за допомогою малих штурмових груп перенести бої на територію України - Демченко

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18936 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 82479 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 43932 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 49325 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 56188 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 99326 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 90379 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35815 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60813 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110094 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 82405 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 99974 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 99277 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 90341 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 188168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59742 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31242 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32164 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33322 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35514 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

На Сумщині росіяни намагають за допомогою малих штурмових груп перенести бої на територію України - Демченко

Київ • УНН

 • 6328 перегляди

Російські загарбники намагаються перенести бойові дії на територію України, використовуючи малі штурмові групи в межах Сумської області. Ворог тримає значні сили на цьому напрямку.

На Сумщині росіяни намагають за допомогою малих штурмових груп перенести бої на територію України - Демченко

Російські загарбники продовжують використовувати малі штурмові групи в межах Сумської області з метою перенести бойові дії з курської області на територію України. Про це під час брифінгу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Деталі

На тих ділянках і смугах, де знаходяться саме прикордонні підрозділи, є спроби застосування ворогом малих штурмових груп в межах Сумської області. Цим він хоче досягти цілі перекинути бойові дії на територію України. Ці дії він здійснює вже певний час

- пояснив Демченко.

Він додав, що значної кількості ворожої бронетехніки російські загарбники зараз не застосовують. Водночас ворог тримає на цьому напрямку значні сили для бойових дій проти українських воїнів у курській області. Ці сили можуть бути використані для прориву кордону.

На Сумському напрямку ворог вже певний час тримає свої сили та засоби. Спершу він їх використовував проти українських воїнів, які вели свою операцію на території курщини. І варто очікувати, що ворог і далі буде використовувати, щоб прорвати наш кордон

- зазначив речник ДПСУ.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що за допомогою малих штурмових груп намагається створити "сіру зону" в межах Сумської області, проте українські захисники завдають по них ураження.

Також у Центрі протидії дезінформації спростували чутки, що росіяни нібито взяли під контроль Басівку на Сумщині.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Курська область
Сумська область
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40