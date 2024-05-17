В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов

Ночью и утром приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись 9 обстрелам со стороны россиян. Враг использовал ствольную артиллерию, стрелковое оружие и мины.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Зноб-Новгородская громады Сумской области подверглись обстрелам.

Всего прогремело 36 взрывов:

- В Зноб-Новгородской громаде произошло 6 взрывов в результате артиллерийского обстрела.

- Эсманская община пострадала от стрелкового оружия и минометных обстрелов, где произошло 8 взрывов.

- В Краснопольской громаде зафиксировано 7 взрывов из-за использования минометов и артиллерии.

- Юнаковская община подверглась атакам из минометов, где было сброшено 6 мин. - Белопольская община подверглась минометным ударам, что повлекло 4 взрыва.

- Великописаревская община также пережила минометный обстрел, в результате которого произошло 5 взрывов.

Напомним,

По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1410 человек личного состава, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 2 самолета, 1 вертолет, 45 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.