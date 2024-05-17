У Сумській області 9 прикордонних районів ворог обстріляв з артилерії та мінометів
Київ • УНН
зс рф обстріляли 9 прикордонних районів і населених пунктів Сумської області зі ствольної артилерії, стрілецької зброї та мін, спричинивши 36 вибухів.
Вночі та вранці прикордонні території та населені пункти Сумської області зазнали 9 обстрілів з боку росіян. Ворог використовував ствольну артилерію, стрілецьку зброю та міни.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Зноб-Новгородська громади Сумської області зазнали обстрілів.
Загалом прогриміло 36 вибіхів:
- У Зноб-Новгородській громаді відбулося 6 вибухів внаслідок артилерійського обстрілу.
- Есманьська громада постраждала від стрілецької зброї та мінометних обстрілів, де сталося 8 вибухів.
- У Краснопільській громаді зафіксовано 7 вибухів через використання мінометів та артилерії.
- Юнаківська громада піддалася атакам з мінометів, де було скинуто 6 мін.- Білопільська громада зазнала мінометних ударів, що спричинило 4 вибухи.
- Великописарівська громада також пережила мінометний обстріл, внаслідок якого відбулося 5 вибухів.
Нагадаємо
За даними Збройних Сил України, за минулу добу рф втратила 1410 осіб особового складу, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 зенітно-ракетні комплекси, 2 літаки, 1 вертоліт, 45 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів і автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.