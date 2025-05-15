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В Сумах сняли ограничения движения транспорта, но угроза атак рф остается высокой - ОВА

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Сумах отменили ограничения, введенные из-за ракетной угрозы. По словам Олега Григорова, по состоянию на 22:20 15 мая движение транспорта и пешеходов возобновлено.

В Сумах сняли ограничения движения транспорта, но угроза атак рф остается высокой - ОВА

В Сумах сняли ограничения, введенные из-за угрозы ракетной атаки рф, движение возобновлено. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Сегодня мы действовали превентивно, чтобы не допустить катастрофического ущерба от дальнейших действий россии! Получив оперативные данные от разведки о возможном ракетном ударе врага по одной из локаций в Сумах, мы публично и оперативно проинформировали людей о потенциальной угрозе. К работе были привлечены все необходимые экстренные службы 

– отметил Григоров.

По его словам, по состоянию на 22:20 15 мая ограничения сняты, движение возобновлено.

Добавим

Вместе с тем, глава Сумской ОВА подчеркнул, что важно всегда помнить, что враг коварен и угроза ракетных атак остается достаточно высокой.

Благодарим каждого из вас за ответственность, выдержку и доверие! Следите за сообщениями из официальных источников

 - резюмировал Григоров.

В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы15.05.25, 17:17 • 1864 просмотра

Антонина Туманова

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