У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак рф залишається високою - ОВА

У Сумах зняли обмеження, запроваджені через загрозу ракетної атаки рф, рух відновлено. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Сьогодні ми діяли превентивно, аби не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій росії! Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби