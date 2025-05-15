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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак рф залишається високою - ОВА

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Сумах скасували обмеження, введені через ракетну загрозу. За словами Олега Григорова, станом на 22:20 15 травня рух транспорту та пішоходів відновлено.

У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак рф залишається високою - ОВА

У Сумах зняли обмеження, запроваджені через загрозу ракетної атаки рф, рух відновлено. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Сьогодні ми діяли превентивно, аби не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій росії! Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби 

– зазначив Григоров.

За його словами, станом на 22:20 15 травня обмеження знято, рух відновлено.

Додамо

Разом з тим, голова Сумської ОВА наголосив, що важливо завжди памʼятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою.

Дякуємо кожному з вас за відповідальність, витримку та довіру! Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел

 - резюмував Григоров.

У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу15.05.25, 17:17 • 1864 перегляди

Антоніна Туманова

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