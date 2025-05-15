У Сумах зняли обмеження руху транспорту, але загроза атак рф залишається високою - ОВА
Київ • УНН
У Сумах скасували обмеження, введені через ракетну загрозу. За словами Олега Григорова, станом на 22:20 15 травня рух транспорту та пішоходів відновлено.
У Сумах зняли обмеження, запроваджені через загрозу ракетної атаки рф, рух відновлено. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Сьогодні ми діяли превентивно, аби не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій росії! Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби
За його словами, станом на 22:20 15 травня обмеження знято, рух відновлено.
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Разом з тим, голова Сумської ОВА наголосив, що важливо завжди памʼятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою.
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У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу15.05.25, 17:17 • 1864 перегляди