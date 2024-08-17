В Сумах развернули штаб помощи пострадавшим от ракетного удара рф: детали
Киев • УНН
В Сумах развернут штаб помощи после ракетного удара по жилому кварталу. Повреждены пять многоэтажек, 15 автомобилей и торговый центр. Штаб предоставляет консультации по оформлению материальной помощи.
В Сумах развернули штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
После утренней атаки россиян по жилому кварталу областного центра повреждены пять многоэтажных домов, по меньшей мере 15 транспортных средств и здание торгового центра.
Для оказания помощи жителям домов, пострадавшим в результате вражеского обстрела, в укрытии общеобразовательной школы № 6 развернут штаб по ликвидации последствий.
На месте принимают заявки на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.
Кількість постраждалих від удару рф по Сумах зросла до двох17 августа 2024, 06:43 • 25313 просмотров