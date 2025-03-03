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В Сумах поврежден памятник воину АТО: что известно

Киев • УНН

 • 29700 просмотра

На улице Героев Сумщины поврежден памятник воину АТО - пострадал автомат и лоб скульптуры. Полиция проводит проверку, рассматривая версии умышленного повреждения и влияния погодных условий.

В Сумах поврежден памятник воину АТО: что известно

В Сумах на улице Героев Сумщины обнаружили поврежденным памятник воину АТО. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

Поврежден автомат в руках воина, а также частично лоб. Вокруг монумента - обломки. 

"На одном из телеграм-каналов местных появилось сообщение, что памятник поврежден. Полиция сразу это сообщение зарегистрировали и сейчас проводим проверку. Возможно это произошло и не из-за умышленного повреждения, а из-за погодных условий повреждения", - рассказал УНН Владимир Крупецких.

Напомним

Памятник воину установили в октябре 2020 года. Средства собирал союз ветеранов АТО Сумской области, около 250 тыс. грн. Над памятником работал скульптор Артур Гармидер.

В Полтаве демонтировали памятник Петру I25.02.25, 17:24 • 24293 просмотра

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