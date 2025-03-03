В Сумах поврежден памятник воину АТО: что известно
Киев • УНН
На улице Героев Сумщины поврежден памятник воину АТО - пострадал автомат и лоб скульптуры. Полиция проводит проверку, рассматривая версии умышленного повреждения и влияния погодных условий.
В Сумах на улице Героев Сумщины обнаружили поврежденным памятник воину АТО. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.
Поврежден автомат в руках воина, а также частично лоб. Вокруг монумента - обломки.
"На одном из телеграм-каналов местных появилось сообщение, что памятник поврежден. Полиция сразу это сообщение зарегистрировали и сейчас проводим проверку. Возможно это произошло и не из-за умышленного повреждения, а из-за погодных условий повреждения", - рассказал УНН Владимир Крупецких.
Напомним
Памятник воину установили в октябре 2020 года. Средства собирал союз ветеранов АТО Сумской области, около 250 тыс. грн. Над памятником работал скульптор Артур Гармидер.
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