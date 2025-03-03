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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37870 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Сумах пошкоджено пам'ятник воїну АТО: що відомо

Київ • УНН

 • 29702 перегляди

На вулиці Героїв Сумщини пошкоджено пам'ятник воїну АТО - постраждав автомат та чоло скульптури. Поліція проводить перевірку, розглядаючи версії умисного пошкодження та впливу погодних умов.

У Сумах пошкоджено пам'ятник воїну АТО: що відомо

У Сумах на вулиці Героїв Сумщини виявили пошкодженим пам’ятник воїну АТО. На даний момент правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це у коментарі УНН розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

Пошкоджено автомат у руках воїна, а також частково чоло. Навколо монумента - уламки. 

"На одному з телеграм-каналів місцевих з’явилося повідомлення, що пам’ятник пошкоджений. Поліція відразу це повідомлення зареєстрували і зараз проводимо перевірку. Можливо це сталось і не через умисне пошкодження, а через погодні умови пошкодження", - розповів УНН Володимир Крупецьких.

Нагадаємо

Пам'ятник воїну встановили у жовтні 2020 року. Кошти збирала спілка ветеранів АТО Сумської області, близько 250 тис. грн. Над пам'ятником працював скульптор Артур Гармидер.

У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І25.02.25, 17:24 • 24297 переглядiв

Лілія Подоляк

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