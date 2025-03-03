У Сумах пошкоджено пам'ятник воїну АТО: що відомо
Київ • УНН
На вулиці Героїв Сумщини пошкоджено пам'ятник воїну АТО - постраждав автомат та чоло скульптури. Поліція проводить перевірку, розглядаючи версії умисного пошкодження та впливу погодних умов.
У Сумах на вулиці Героїв Сумщини виявили пошкодженим пам’ятник воїну АТО. На даний момент правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це у коментарі УНН розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.
Пошкоджено автомат у руках воїна, а також частково чоло. Навколо монумента - уламки.
"На одному з телеграм-каналів місцевих з’явилося повідомлення, що пам’ятник пошкоджений. Поліція відразу це повідомлення зареєстрували і зараз проводимо перевірку. Можливо це сталось і не через умисне пошкодження, а через погодні умови пошкодження", - розповів УНН Володимир Крупецьких.
Нагадаємо
Пам'ятник воїну встановили у жовтні 2020 року. Кошти збирала спілка ветеранів АТО Сумської області, близько 250 тис. грн. Над пам'ятником працював скульптор Артур Гармидер.
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