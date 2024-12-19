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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сухопутных войсках отреагировали на информацию о якобы мобилизации забронированных

В Сухопутных войсках отреагировали на информацию о якобы мобилизации забронированных

Киев  •  УНН

 • 4314 просмотра

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The Ground Forces explained the procedure for reserving military personnel and the reasons for possible mobilization. They reminded that reserving not through "Diia" requires additional notification to the TsK.

В Сухопутных войсках разъяснили порядок бронирования военнообязанных. Если бронирование было оформлено не через приложение "Действие", то для постановки военнообязанного на специальный воинский учет необходимо сообщить ТЦК и СП о наличии бронирования. Так в Сухопутных войсках прокомментировали информацию о якобы случаях мобилизации забронированных мужчин, передает УНН.

"В связи с распространением манипулятивной информации относительно мобилизации забронированных работников обращаемся к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих бронирование военнообязанных, а также к забронированным работникам:"

Согласно части 3 статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, которые забронированы в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого они размещаются.

Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 (в редакции постановления КМУ от 22 ноября 2024 г. №1332).

Согласно постановлению, после формирования и подписания списка средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (далее - Портал Действие) перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Бронирования, которые были оформлены без использования средств Портала Действие, не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

В таком случае для постановки военнообязанного на специальный воинский учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на воинском учете, сообщение о бронировании", - говорится в заявлении Сухопутных войск.

Там указали, что без наличия сообщения о бронировании ТЦК и СП нет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный военнообязанный состоит на воинском учете.

Контекст 

Накануне народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко  на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники ТЦК якобы принудительно мобилизуют работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование.

"Аргументация всегда похожа - данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", - написал он.

Нардеп также рассказал о якобы нескольких подобных случаях, которые произошли на Закарпатье, Харьковщине и в Одессе.

Бронирование в "Дії": в Минэкономики обратились к работодателям с оговоркой1 дек. 2024, 13:40 • 31090 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
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