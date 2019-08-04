В Судане военные и оппозиция подписали декларацию, которая временно заменит конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Судане в воскресенье военные и представители оппозиции подписали конституционное декларацию, временно должен заменить конституцию этой африканской страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу AFP в Twitter.
"Представители переходной военного совета и оппозиции Судана в воскресенье, 4 августа, подписали конституционное декларацию, временно заменит конституцию страны", - говорится в сообщении.
Напомним, подписание этого конституционного декларации стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, включающий военные и гражданские. Подписанию соглашения предшествовали длительные переговоры на фоне акций протеста.
Состав общего органа суданских властей объявят уже в понедельник, 5 августа.