В Судане военные и оппозиция подписали декларацию, которая временно заменит конституцию

"Представители переходной военного совета и оппозиции Судана в воскресенье, 4 августа, подписали конституционное декларацию, временно заменит конституцию страны", - говорится в сообщении.

Напомним, подписание этого конституционного декларации стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, включающий военные и гражданские. Подписанию соглашения предшествовали длительные переговоры на фоне акций протеста.

Состав общего органа суданских властей объявят уже в понедельник, 5 августа.