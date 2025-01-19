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В студии киевской радиостанции произошел взрыв: пострадала молодая женщина

В студии киевской радиостанции произошел взрыв: пострадала молодая женщина

Киев  •  УНН

 • 1715 просмотра

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В студии радиостанции "Армия FM" в Киеве произошел взрыв армейского взрывателя, который находился там как экспонат. В результате инцидента пострадала 24-летняя женщина, она госпитализирована.

В одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель. Об этом сообщает Полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали

- сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительно известно, что инцидент произошел на радио "Армия FM". Об этом пишет Суспільне со ссылкой на представителей радиостанции.

Под Киевом в квартире взорвалась граната, пострадала женщина23.11.24, 16:15 • 23018 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
kievКиев

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