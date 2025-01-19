В студии киевской радиостанции произошел взрыв: пострадала молодая женщина
Киев • УНН
В студии радиостанции "Армия FM" в Киеве произошел взрыв армейского взрывателя, который находился там как экспонат. В результате инцидента пострадала 24-летняя женщина, она госпитализирована.
В одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель. Об этом сообщает Полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали
По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Предварительно известно, что инцидент произошел на радио "Армия FM". Об этом пишет Суспільне со ссылкой на представителей радиостанции.
Под Киевом в квартире взорвалась граната, пострадала женщина23.11.24, 16:15 • 23018 просмотров