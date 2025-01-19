В студии киевской радиостанции произошел взрыв: пострадала молодая женщина

В одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель. Об этом сообщает Полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали