У студії київської радіостанції стався вибух: постраждала молода жінка

В одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач. Про це повідомляє Поліція Києва, пише УНН.

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Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували