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У студії київської радіостанції стався вибух: постраждала молода жінка

У студії київської радіостанції стався вибух: постраждала молода жінка

Київ • УНН

 • 30723 перегляди

У студії радіостанції "Армія FM" в Києві стався вибух армійського підривача, який знаходився там як експонат. Внаслідок інциденту постраждала 24-річна жінка, її госпіталізовано.

В одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач. Про це повідомляє Поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували

- повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

Попередньо відомо, що інцидент стався на радіо "Армія FM". Про це пише Суспільне із посиланням на представників радіостанції.

Під Києвом у квартирі вибухнула граната, постраждала жінка23.11.24, 16:15 • 23228 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
kyivКиїв

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