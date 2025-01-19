У студії київської радіостанції стався вибух: постраждала молода жінка
Київ • УНН
У студії радіостанції "Армія FM" в Києві стався вибух армійського підривача, який знаходився там як експонат. Внаслідок інциденту постраждала 24-річна жінка, її госпіталізовано.
В одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач. Про це повідомляє Поліція Києва, пише УНН.
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Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.
Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.
Попередньо відомо, що інцидент стався на радіо "Армія FM". Про це пише Суспільне із посиланням на представників радіостанції.
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