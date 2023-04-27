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В столице третий день подряд растет уровень воды в Днепре

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В пределах Киева уровень воды в Днепре за три дня поднялся на 26 см. КГВА уверяет, что это не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, однако все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным КГВА, по состоянию на утро 27 апреля уровень воды Днепра в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – І (желтый). Третий день подряд половодье растет - за этот период в пределах Киева вода поднялась на 26 см.

Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Цитата

"На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!", - Сергей Попко, начальник КГВА.

Дополнение

Как ранее сообщили в Госводагентстве, пик паводковой волны, согласно прогнозам, должен пройти в середине мая, а в целом период наводнений в Украине длится с марта до начала июня.

По данным Укргидроэнерго, продолжаются контролируемые сбросы воды с соблюдением безопасных норм через ГЭС на днепровском каскаде и сбросные расходы из Днестровского водохранилища через гидроагрегаты для эколого-репродукционного попуска на Днестре.

Синоптики предупреждают, что в результате вероятных значительных осадков, возможна вторая волна наводнения в начале мая.

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