В столиці третій день поспіль зростає рівень води в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В межах Києва рівень води в Дніпрі за три дні піднявся на 26 см. КМВА запевняє, що це не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, проте усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
За даними КМВА, станом на ранок 27 квітня рівень води Дніпра у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см. Що на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). Третій день поспіль водопілля зростає - за цей період в межах Києва вода піднялась на 26 см.
Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
Цитата
"На даний момент рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!", - Сергій Попко, начальник КМВА.
Доповнення
Як раніше повідомили в Держводагентстві, пік добігання повеневої хвилі, згідно з прогнозами, має пройти в середині травня, а загалом період повеней в Україні триває з березня до початку червня.
За даними Укргідроенерго, продовжуються контрольовані скиди води із дотриманням безпекових норм через ГЕС на дніпровському каскаді та скидні витрати з Дністровського водосховища через гідроагрегати для еколого-репродукційного попуску на Дністрі.
Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвиля повені на початку травня.
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