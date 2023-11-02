В столице возле метро произошел прорыв трубы. Аварийщики локализовали повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве утром возле метро Олимпийская произошел прорыв теплотрассы. Улицу залило кипятком. Повреждения уже локализовали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Отмечается, что прорыв трубы произошел возле станции метро Олимпийская на улице Деловой. Повреждение трубопровода с утечкой наружу произошло около 10:00.
Из-за прорыва теплотрассы из-под асфальта била горячая вода. Дорогу заливало кипятком.
Как сообщается, аварийщики перекрыли подачу теплоносителя и локализовали повреждения. Сейчас началась подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток.
«Восстановление горячего водоснабжения и отопления состоится сразу после завершения ремонтных работ», - указали в КГГА.
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