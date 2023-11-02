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В столице возле метро произошел прорыв трубы. Аварийщики локализовали повреждения

Киев • УНН

 • 190473 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве утром возле метро Олимпийская произошел прорыв теплотрассы. Улицу залило кипятком. Повреждения уже локализовали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

В столице возле метро произошел прорыв трубы. Аварийщики локализовали повреждения

Детали

Отмечается, что прорыв трубы произошел возле станции метро Олимпийская на улице Деловой. Повреждение трубопровода с утечкой наружу произошло около 10:00.

Из-за прорыва теплотрассы из-под асфальта била горячая вода. Дорогу заливало кипятком.

Как сообщается, аварийщики перекрыли подачу теплоносителя и локализовали повреждения. Сейчас началась подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток.

«Восстановление горячего водоснабжения и отопления состоится сразу после завершения ремонтных работ», - указали в КГГА.

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