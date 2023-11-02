В столиці біля метро стався прорив труби. Аварійники локалізували пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві зранку біля метро Олімпійська стався прорив теплотраси. Вулицю залило окропом. Пошкодження вже локалізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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Зазначається, що прорив труби стався біля станції метро Олімпійська на вулиці Діловій. Пошкодження трубопроводу з витоком назовні сталося близько 10:00.
Через прорив теплотраси з-під асфальту била гаряча вода. Дорогу заливало окропом.
Як повідомляється, аварійники перекрили подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Наразі розпочалась підготовка до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби.
«Відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт», - вказали в КМДА.
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