В столице Сербии прошел массовый антиправительственный митинг

В сербской столице Белграде накануне состоялся массовый митинг в поддержку студентов, которые уже несколько недель блокируют аудитории местного университета, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии в городе Новый Сад на севере Сербии, где 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек, сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

Выдвигаются и политические требования, поскольку студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают власть ответственной за то, что произошло, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала. Звучат требования создания переходного правительства, которое бы подготовило свободные досрочные выборы в парламент.

МВД Сербии оценило количество протестующих в Белграде на уровне 28-29 тысяч человек. Движение транспорта в центре столицы Сербии было перекрыто. Президент страны Александар Вучич записал видео в инстаграме, где признал, что на улицы вышло очень много людей.

Акция началась с 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде. Они сменились, как сообщает балканская служба Радио Свобода, 30 минутами шума - участники скандировали антиправительственные лозунги, свистели и т.д.

Митинг завершился без крупных инцидентов и нарушений общественного порядка, подтвердили в МВД.

Как заявил Вучич, те, кто собрался в воскресенье в Белграде, «придерживаются оппозиционных взглядов». По словам Вучича, он «всегда был готов выслушать их мнение и узнать, что они считают важным для нашей страны», при этом президент подчеркнул, что считает, «что гораздо больше людей думают иначе». Он заявил о важности сохранения «мира и стабильности».

Дополнение

Акции протеста в Сербии продолжаются уже более месяца. Их символом стало изображение окровавленной ладони - в память о жертвах - и 15-минутные (по количеству погибших в Новом Саде) забастовки. Заблокирована работа более 50 факультетов четырех государственных университетов, а также десятков средних школ. От властей требуют прежде всего привлечения к ответственности причастных к реконструкции вокзала в Новом Саде. Бетонный навес здания вокзала обрушился всего через несколько месяцев после торжественного открытия - после трехлетней реконструкции и заявлений чиновников, что она была осуществлена по самым высоким европейским стандартам.

13 человек были арестованы по подозрению в недосмотре во время реконструкции станции. Среди них был бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. Его сначала взяли под стражу, но впоследствии освободили.

Для многих участников протестов трагедия в Новом Саде стала подтверждением того, что, по их мнению, правительство и президент Вучич ведут страну по неправильному пути.