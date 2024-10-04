В столице произошел пожар на балконе квартиры: предварительно, пострадавших нет

В Дарницком районе столицы на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки произошло возгорание. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Вероятной причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Подразделения экстренных служб уже направлены на место происшествия для ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

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