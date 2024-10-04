У столиці сталася пожежа на балконі квартири: попередньо, постраждалих немає
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва на балконі 8-го поверху сталася пожежа, ймовірно через падіння уламків безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.
У Дарницькому районі столиці на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки сталося загоряння. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко, передає УНН.
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Ймовірною причиною пожежі стало падіння уламків безпілотного літального апарата.
Підрозділи екстрених служб вже направлені на місце події для ліквідації загоряння. За попередніми даними, постраждалих немає.
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