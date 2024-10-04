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У столиці сталася пожежа на балконі квартири: попередньо, постраждалих немає

Київ • УНН

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У Дарницькому районі Києва на балконі 8-го поверху сталася пожежа, ймовірно через падіння уламків безпілотника. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

У Дарницькому районі столиці на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки сталося загоряння. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Ймовірною причиною пожежі стало падіння уламків безпілотного літального апарата.

Підрозділи екстрених служб вже направлені на місце події для ліквідації загоряння. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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