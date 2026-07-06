В столице Албании тысячи людей снова вышли на протест с требованием отставки премьера
Киев • УНН
В Тиране тысячи людей протестуют, требуя отставки премьера Эди Рамы, конституционной реформы и борьбы с коррупцией. Протесты переросли в столкновения с полицией, которая применила водометы.
В столице Албании Тиране тысячи людей вновь вышли на массовую акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы, проведения конституционной реформы и борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, демонстранты прошли по главному бульвару города к площади Скандербега. Независимого подтверждения количества участников нет, однако кадры с места событий свидетельствуют о многотысячной толпе. Протесты, которые продолжаются уже более месяца, изначально были вызваны планами строительства элитного курорта в заповедной прибрежной зоне, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, но впоследствии переросли в масштабное антиправительственное движение.
Протесты завершились столкновениями с полицией
Во время акции протестующие скандировали «Новая Албания» и «Эди Рама, в отставку». Одним из символов демонстрации стал большой бюст премьер-министра, который участники повалили с помощью веревки, отсылая к сносу памятника коммунистическому диктатору Энверу Ходже в 1991 году. Также демонстранты принесли символические «именинные торты» из цемента и воздушные шарики в виде розовых фламинго, которые стали символом протестного движения.
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После завершения основной акции часть участников направилась к полицейскому участку, требуя освобождения людей, задержанных во время предыдущих протестов у парламента.
По информации Associated Press, во время столкновений протестующие разбили окна здания полиции. Правоохранители в ответ применили водометы, чтобы разогнать толпу.
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