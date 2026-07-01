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Саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под вопросом из-за позиции США и расходов Тираны на оборону

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Проведение саммита НАТО в Албании в 2027 году под угрозой из-за возражений администрации Трампа и низких оборонных расходов Тираны. В проекте заявления саммита в Анкаре нет упоминания об Албании.

Саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под вопросом из-за позиции США и расходов Тираны на оборону

Проведение следующего саммита НАТО в Албании в 2027 году оказалось под вопросом из-за возражений администрации президента США Дональда Трампа и недовольства низкими оборонными расходами Тираны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломата НАТО, европейского чиновника и трех собеседников, знакомых с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, в проекте итогового заявления саммита НАТО, который должен состояться на следующей неделе в Анкаре, пока нет упоминания о проведении следующей встречи Альянса в Албании, хотя ранее именно эта страна рассматривалась как хозяин форума.

Reuters отмечает, что европейские союзники стремятся избежать конфликтов с Дональдом Трампом во время саммита в Турции и продемонстрировать прогресс в выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов.

Причиной называют низкие расходы Албании на оборону

Один из источников агентства сообщил, что уровень оборонных расходов Албании может вызвать недовольство Трампа, если саммит все же состоится в этой стране в 2027 году.

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По словам европейского дипломата, последняя редакция проекта заявления содержит лишь формулировку о том, что лидеры "с нетерпением ждут следующей встречи", однако без указания места или даты ее проведения.

Reuters напоминает, что ранее агентство сообщало о рассмотрении в НАТО возможности отказаться от практики проведения ежегодных саммитов, что могло бы уменьшить риск новых противоречий с президентом США.

Проекты — это проекты, а не решения

– заявил Reuters представитель правительства Албании, комментируя отсутствие упоминания о стране в проекте итоговой декларации.

Белый дом отказался от комментариев. В НАТО также сообщили, что пока не имеют комментариев по этому вопросу.

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Степан Гафтко

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