Саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под вопросом из-за позиции США и расходов Тираны на оборону

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Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

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Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь

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Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго

Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в Венесуэле

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ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая

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