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Германия и Нидерланды берут на себя командование на восточном фланге НАТО

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Германия и Нидерланды создали военный командный центр в Балтийском регионе. Новый штаб будет командовать подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии.

Германия и Нидерланды берут на себя командование на восточном фланге НАТО

Германия и Нидерланды создали военный командный центр в Балтийском регионе для сдерживания россии в рамках более широких усилий по принятию на себя ответственности в НАТО перед саммитом альянса на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник посетил церемонию в эстонском городе Валга на границе с Латвией, на которой 1-й немецко-нидерландский корпус (1GNC) принял командование частями обороны НАТО на восточном фланге от Многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток" (MNC NE).

"Добавляя еще один высокобоеспособный штаб к восточному флангу НАТО, мы улучшаем нашу готовность, совершенствуем наши структуры командования и управления и усиливаем нашу способность сдерживать любого потенциального противника", – сказал Писториус в своей речи.

Генерал США Кристофер Донахью, командующий Объединенными сухопутными силами НАТО, признал эти усилия, заявив, что Европа берет на себя больше, чем за последние 35 лет.

Министры обороны Нидерландов, Эстонии и Латвии присоединились к церемонии за неделю до саммита лидеров НАТО в столице Турции Анкаре. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался убедить президента США Дональда Трампа, что требования президента США по увеличению объемов оборонных расходов Европы учитываются, в том числе во время визита в Белый дом на прошлой неделе, в ходе которого он использовал визуальные эффекты и диаграммы, чтобы продемонстрировать увеличение оборонных расходов региона.

Новый командный центр немецко-нидерландского корпуса станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО. Корпус будет командовать всеми подразделениями НАТО, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальными элементами сухопутных войск.

Новый командный центр будет руководить военными учениями, подготовительными мероприятиями и обороной региона в худшем случае нападения российских войск.

Кроме того, Германия сейчас создает постоянную танковую бригаду численностью до 5000 солдат в Литве, третьей балтийской стране.

Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя командование в Эстонии и Латвии28.05.26, 16:25 • 2981 просмотр

Юлия Шрамко

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