В Германии ультраправая АдН собралась на переизбрание руководства на фоне протестов и столкновений с полицией

"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки

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В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех

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