В Германии ультраправая АдН собралась на переизбрание руководства на фоне протестов и столкновений с полицией
Киев • УНН
Ультраправая партия AfD переизбрала Алису Вайдель и Тино Хрупаллу сопредседателями. Съезд сопровождался массовыми протестами и столкновениями с полицией.
Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ, AfD) собралась на переизбрание сопредседателей Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы во время федерального съезда в Эрфурте в ФРГ. Мероприятие сопровождалось массовыми протестами и столкновениями демонстрантов с полицией. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Тысячи, по некоторым оценкам 20 000, протестующих пытались сорвать проведение партийного съезда, который проходил в восточногерманском Эрфурте. Возле места проведения акции произошли столкновения с правоохранителями, которые были экипированы для пресечения массовых беспорядков.
Во время съезда делегаты переизбрали действующих сопредседателей партии Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, которые возглавляют AfD уже четыре года. Таким образом партия стремится продемонстрировать единство перед предстоящими выборами.
Дополнительное внимание к мероприятию привлекло то, что оно состоялось в дни 100-летия съезда нацистской партии неподалеку от Эрфурта, который в свое время укрепил власть Адольфа Гитлера в нацистском движении. Историки и политические оппоненты считают такую дату символической, однако AfD отвергает эти обвинения.
Недавно Вайдель заявила, что "2026 год станет судьбоносным для AfD". Несмотря на то, что ведущие политические силы Германии по-прежнему отказываются сотрудничать с ультраправыми, партия продолжает наращивать поддержку на фоне недовольства части избирателей экономической политикой правительства и миграционными вопросами.
"AfD рассчитывает получить более 40% голосов на выборах в федеральной земле Саксония-Ангальт, которые состоятся 6 сентября. Такой результат может позволить партии впервые претендовать на формирование земельного правительства или получить абсолютное большинство", – говорится в материале.
Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на кремль - Politico23.12.25, 17:41 • 4102 просмотра