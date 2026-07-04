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В Германии ультраправая АдН собралась на переизбрание руководства на фоне протестов и столкновений с полицией

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Ультраправая партия AfD переизбрала Алису Вайдель и Тино Хрупаллу сопредседателями. Съезд сопровождался массовыми протестами и столкновениями с полицией.

В Германии ультраправая АдН собралась на переизбрание руководства на фоне протестов и столкновений с полицией

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ, AfD) собралась на переизбрание сопредседателей Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы во время федерального съезда в Эрфурте в ФРГ. Мероприятие сопровождалось массовыми протестами и столкновениями демонстрантов с полицией. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Тысячи, по некоторым оценкам 20 000, протестующих пытались сорвать проведение партийного съезда, который проходил в восточногерманском Эрфурте. Возле места проведения акции произошли столкновения с правоохранителями, которые были экипированы для пресечения массовых беспорядков.

Во время съезда делегаты переизбрали действующих сопредседателей партии Алису Вайдель и Тино Хрупаллу, которые возглавляют AfD уже четыре года. Таким образом партия стремится продемонстрировать единство перед предстоящими выборами.

Дополнительное внимание к мероприятию привлекло то, что оно состоялось в дни 100-летия съезда нацистской партии неподалеку от Эрфурта, который в свое время укрепил власть Адольфа Гитлера в нацистском движении. Историки и политические оппоненты считают такую дату символической, однако AfD отвергает эти обвинения.

Недавно Вайдель заявила, что "2026 год станет судьбоносным для AfD". Несмотря на то, что ведущие политические силы Германии по-прежнему отказываются сотрудничать с ультраправыми, партия продолжает наращивать поддержку на фоне недовольства части избирателей экономической политикой правительства и миграционными вопросами.

"AfD рассчитывает получить более 40% голосов на выборах в федеральной земле Саксония-Ангальт, которые состоятся 6 сентября. Такой результат может позволить партии впервые претендовать на формирование земельного правительства или получить абсолютное большинство", – говорится в материале.

Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на кремль - Politico23.12.25, 17:41 • 4102 просмотра

Андрей Тимощенков

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