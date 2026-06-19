В столице 21 июня состоится марш "КиевПрайд": в центре города ограничат движение транспорта

В Киеве 21 июня состоится марш "КиевПрайд". Как сообщили в КГГА, на время мероприятия предусмотрено временное ограничение движения автотранспорта в центральной части города и изменения маршрутов общественного транспорта, передает УНН.

Накануне Марша "КиевПрайд", который состоится в Киеве 21 июня, в Киевской городской государственной администрации напомнили о важности уважения к правам и свободам человека, многообразию и соблюдению правопорядка.

Во время мероприятия организаторы, правоохранительные органы и городские службы направят все усилия на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.

Также на время мероприятия предусмотрено временное ограничение движения автотранспорта в центральной части города и изменения маршрутов общественного транспорта.

Городская власть призвала всех участников публичных мероприятий, а также граждан, которые могут иметь разные взгляды относительно их проведения, соблюдать требования законодательства, уважать права и свободы других людей и воздерживаться от любых проявлений агрессии или провокаций. Ведь уважение к правам человека неразрывно связано с принципами безбарьерности, равного доступа и недискриминации. Киев последовательно работает над тем, чтобы городское пространство, услуги, информация и возможности участия в общественной жизни были доступны для всех людей независимо от возраста, состояния здоровья, пола, социального статуса или других особенностей.

В эти выходные в столице запланировано проведение нескольких публичных мероприятий разной тематики, в частности Марша "КиевПрайд" и информационно-просветительского мероприятия "Шествие в защиту семьи, детей и Украины", о проведении которого организаторы также заблаговременно сообщили городской власти