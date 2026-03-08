$43.810.0050.900.00
В центре Киева состоялся Марш женщин, где более 3 тыс. участников вышли в поддержку равенства и безопасности

Киев • УНН

 • 998 просмотра

В столице прошла масштабная акция в поддержку женщин в Силах обороны и защиты прав пострадавших от войны. Мероприятие прошло без нарушений порядка.

В центре Киева состоялся Марш женщин, где более 3 тыс. участников вышли в поддержку равенства и безопасности

В центре столицы прошел традиционный Марш женщин, который в этом году собрал более 3000 человек. По информации КГВА, главной целью мероприятия стало привлечение внимания к темам безопасности, достоинства и защиты прав женщин в условиях полномасштабной войны. Особый акцент участницы и участники сделали на поддержке женщин в Силах обороны, а также защите прав тех, кто находится в плену или пострадал от сексуального насилия, связанного с агрессией. Об этом пишет УНН.

Подробности

Помимо поддержки военнослужащих, на марше поднимались вопросы противодействия дискриминационным и регрессивным законодательным инициативам. Участники требовали от государства гарантий соблюдения гендерного равенства и усиления социальной защиты для женщин, пострадавших от последствий войны.

Марш состоялся при координации городских служб и в сопровождении правоохранителей и медиков. Благодаря слаженной работе экстренных служб мероприятие прошло без существенных нарушений общественного порядка, несмотря на сложные условия военного положения. КГВА подтвердила, что все необходимые меры для обеспечения безопасности на маршруте были выполнены в полном объеме.

Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности08.03.26, 14:28 • 17984 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиев
