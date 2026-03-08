У центрі Києва відбувся Марш жінок, де понад 3 тис. учасників вийшли на підтримку рівності та безпеки
Київ • УНН
У столиці пройшла масштабна акція на підтримку жінок у Силах оборони та захисту прав постраждалих від війни. Захід відбувся без порушень порядку.
У центрі столиці пройшов традиційний Марш жінок, який цьогоріч зібрав понад 3000 людей. За інформацією КМВА, головною метою заходу стало привернення уваги до тем безпеки, гідності та захисту прав жінок в умовах повномасштабної війни. Особливий акцент учасниці та учасники зробили на підтримці жінок у Силах оборони, а також захисті прав тих, хто перебуває у полоні або постраждав від сексуального насильства, пов’язаного з агресією. Про це пише УНН.
Деталі
Окрім підтримки військовослужбовиць, на марші порушувалися питання протидії дискримінаційним та регресивним законодавчим ініціативам. Учасники вимагали від держави гарантій дотримання гендерної рівності та посилення соціального захисту для жінок, які постраждали від наслідків війни.
Марш відбувся за координації міських служб та під супроводом правоохоронців і медиків. Завдяки злагодженій роботі екстрених служб захід пройшов без суттєвих порушень громадського порядку, попри складні умови воєнного стану. КМВА підтвердила, що всі необхідні заходи для забезпечення безпеки на маршруті було виконано в повному обсязі.
