У центрі Києва відбувся Марш жінок, де понад 3 тис. учасників вийшли на підтримку рівності та безпеки

14:42 • 8430 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
12:28 • 23000 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 19383 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 19615 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 20270 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 34528 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 77213 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43173 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43150 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58415 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Публікації
Ексклюзиви
росія атакувала Україну 117 БПЛА та 2 балістичними ракетами - збито 98 дронів
8 березня, 07:40
На Харківщині росіяни атакували рятувальників ДСНС під час гасіння пожежі
8 березня, 07:56
Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa 
8 березня, 09:43
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий
8 березня, 10:23
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод
11:40
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
12:28
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 
6 березня, 11:16
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
13:08
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
7 березня, 13:15
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
7 березня, 12:43
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
7 березня, 09:47
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52
Техніка
Золото
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

У центрі Києва відбувся Марш жінок, де понад 3 тис. учасників вийшли на підтримку рівності та безпеки

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

У столиці пройшла масштабна акція на підтримку жінок у Силах оборони та захисту прав постраждалих від війни. Захід відбувся без порушень порядку.

У центрі Києва відбувся Марш жінок, де понад 3 тис. учасників вийшли на підтримку рівності та безпеки

У центрі столиці пройшов традиційний Марш жінок, який цьогоріч зібрав понад 3000 людей. За інформацією КМВА, головною метою заходу стало привернення уваги до тем безпеки, гідності та захисту прав жінок в умовах повномасштабної війни. Особливий акцент учасниці та учасники зробили на підтримці жінок у Силах оборони, а також захисті прав тих, хто перебуває у полоні або постраждав від сексуального насильства, пов’язаного з агресією. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім підтримки військовослужбовиць, на марші порушувалися питання протидії дискримінаційним та регресивним законодавчим ініціативам. Учасники вимагали від держави гарантій дотримання гендерної рівності та посилення соціального захисту для жінок, які постраждали від наслідків війни.

Марш відбувся за координації міських служб та під супроводом правоохоронців і медиків. Завдяки злагодженій роботі екстрених служб захід пройшов без суттєвих порушень громадського порядку, попри складні умови воєнного стану. КМВА підтвердила, що всі необхідні заходи для забезпечення безпеки на маршруті було виконано в повному обсязі.

Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності08.03.26, 14:28 • 23037 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Київ