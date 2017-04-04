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В столичном районе Теремки-III возведут четыре новых школы

В столичном районе Теремки-III возведут четыре новых школы

Киев  •  УНН

 • 13768 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Киевсовет изменил детальный план территории Теремки-III: возведут четыре новых школы, поликлинику и станцию ​​скорой помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили изменения в детальный план территории района Теремки-III в Голосеевском районе г. Киев.

Окончательная площадь ДПТ Теремки-III составляет 272 га. Проект предусматривает строительство многоэтажных жилых комплексов общей площадью жилья около 1 млн.700 тыс. кв. м новых четырех общеобразовательных и ряда начальных школ, дошкольных учебных заведений, поликлиники, диагностического центра со станцией скорой помощи, ТРК "Республика", а также многоуровневых паркингов.

"В рамках разработки ДПТ в жилых кварталах проектной застройки по улицам Чабанивский, Теремковская, Жулянская, Проектная-1 и другие предлагается размещение новой общеобразовательной школы I-III ступеней на 990 учащихся, начальной школы на 360 учащихся с благоустройством прилегающей территории, детского дошкольного учреждения на 280 мест. Также предусмотрено строительство диагностического центра со станцией скорой помощи по ул. Чабанивский для обслуживания населения", - говорит директор Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета Александр Свистунов.

Кроме того, предполагается удлинение Куреневско-Красноармейской линии метрополитена и размещения новых станций метро, ​​обустройство дополнительных линий троллейбусных и автобусных маршрутов, расположение велодорожек, увеличение полос существующей уличной сети и расширение улиц Жулянское и Чабанивский.

В общем, в пределах жилой застройки кварталов предусмотрено озеленение территории, обустройство новых скверов и благоустройство существующих, создание детских площадок, мест отдыха и тому подобное.

Как сообщал УНН, киевское метро заработало в режиме усиленной безопасности.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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