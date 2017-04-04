В столичному районі Теремки-ІІІ зведуть чотири нових школи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Київрада змінила детальний план території Теремки-ІІІ: зведуть чотири нових школи, поліклініку та станцію швидкої допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили зміни до детального плану території району Теремки-ІІІ у Голосіївському районі м. Києва.
Остаточна площа ДПТ Теремки-ІІІ складає 272 га. Проект передбачає будівництво багатоповерхових житлових комплексів загальною площею житла близько 1 млн.700 тис. кв. м, нових чотирьох загальноосвітніх і ряду початкових шкіл, дошкільних навчальних закладів, поліклініки, діагностичного центру зі станцією швидкої допомоги, ТРК "Республіка", а також багаторівневих паркінгів.
“У межах розробки ДПТ в житлових кварталах проектної забудови по вулицях Чабанівська, Теремківська, Жулянська, Проектна-1 та інші пропонується розміщення нової загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнів, початкової школи на 360 учнів з благоустроєм прилеглої території, дитячого дошкільного закладу на 280 місць. Також передбачено будівництво діагностичного центру зі станцією швидкої допомоги по вул. Чабанівській для обслуговування населення”, - говорить директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київради Олександр Свистунов.
Окрім того, передбачається подовження Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену та розташування нових станцій метро, облаштування додаткових ліній тролейбусних та автобусних маршрутів, розташування велодоріжок, збільшення смуг існуючої вуличної мережі та розширення вулиць Жулянської і Чабанівської.
Загалом, у межах житлової забудови кварталів передбачено озеленення території, облаштування нових скверів та благоустрій існуючих, створення дитячих майданчиків, місць відпочинку тощо.
Як повідомляв УНН, київське метро запрацювало у режимі посиленої безпеки.