В Стамбуле взорвался газопровод
Киев • УНН
Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула. По предварительной информации, никто не пострадал. Причиной могло стать короткое замыкание проводов.
Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула. По предварительной информации, никто не пострадал. Причиной могло стать короткое замыкание проводов. Об этом передает турецкий телеканал NTV, пишет УНН.
Детали
Взрыв произошел под землей в районе Султангази в Стамбуле. На месте взрыва горело пламя. На адрес происшествия были направлены полиция, пожарные и врачи.
Очевидцы рассказали телеканалу, что пожар ликвидировали примерно за 15 минут. Дома в районе происшествия получили повреждения. На месте отключена подача газа и электричества.
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ2 марта 2024, 12:45 • 22069 просмотров
В Стамбуле взорвался газопровод
Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула. По предварительной информации, никто не пострадал. Причиной могло стать короткое замыкание проводов.
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей Сэма Альтмана и Грега Брокмана за нарушение контракта и недобросовестную деловую практику, утверждая, что OpenAI стала де-факто дочерней компанией Microsoft и отошла от своих первоначальных целей с открытым исходным кодом.
россия потеряла 20% боевого состава черноморского флота, "красная линия" - это 40%
По словам капитана ВМС Украины, Россия потеряла 20% личного состава и кораблей Черноморского флота, приблизившись к "красной линии" в 40% потери боеспособности.
Ольга Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.
россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины за день
Россияне 17 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, зафиксировав 60 взрывов в 9 населенных пунктах.
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами
В Литве с 11 марта начнут конфисковывать машины с российскими номерами. Исключением станет их транзит в Калининградскую область и из нее. Таким авто можно находиться в стране не более 24 часов с обязательным присутствием владельца
Тысячи людей вышли на демонстрацию в Иерусалиме за освобождение израильских заложников
Тысячи людей прошли маршем в Иерусалиме, требуя освобождения израильских заложников, которые все еще удерживаются в Газе ХАМАСом после нападения 7 октября.
Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
США: план для прекращения огня в Газе создан, теперь решение за ХАМАС
Израиль согласился на предложенные рамки прекращения огня и освобождения заключенных в Газе, но теперь они должны быть приняты ХАМАСом.
Повсюду обломки и битое стекло: россияне до сих пор не восстановили здание штаба черноморского флота рф в Севастополе
Здание штаба Черноморского флота россии в оккупированном Крыму, поврежденное украинским ракетным ударом осенью 2022 года, до сих пор не восстановлено: на фотографиях видно, что здание остается в плохом состоянии, снаружи заросло и завалено мусором.