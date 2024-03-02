В Стамбуле взорвался газопровод

Взрыв газопровода произошел на севере Стамбула. По предварительной информации, никто не пострадал. Причиной могло стать короткое замыкание проводов. Об этом передает турецкий телеканал NTV, пишет УНН.

Детали

Взрыв произошел под землей в районе Султангази в Стамбуле. На месте взрыва горело пламя. На адрес происшествия были направлены полиция, пожарные и врачи.

Очевидцы рассказали телеканалу, что пожар ликвидировали примерно за 15 минут. Дома в районе происшествия получили повреждения. На месте отключена подача газа и электричества.

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