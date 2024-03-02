У Стамбулі вибухнув газопровід
Київ • УНН
Вибух газопроводу стався на півночі Стамбула. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причиною могло стати коротке замикання дротів.
Вибух газопроводу стався на півночі Стамбула. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причиною могло стати коротке замикання дротів. Про це передає турецький телеканал NTV, пише УНН.
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Вибух стався під землею у районі Султангазі у Стамбулі. На місці вибуху горіло полум'я. На адресу події були направлені поліція, пожежники та лікарі.
Очевидці розповіли телеканалу, що пожежу ліквідували приблизно за 15 хвилин. Будинки в районі події зазнали пошкоджень. На місці відключено подачу газу та електрики.
У єкатеринбурзі в рф стався вибух біля електропідстанції, що живить три оборонні підприємства - росЗМІ02.03.24, 14:45 • 26859 переглядiв