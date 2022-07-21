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В США нашли яйцо Фаберже на арестованной яхте олигарха Керимова

Киев • УНН

 • 155044 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Представители правоохранительных органов США обнаружили на захваченной яхте российского олигарха Керимова яйцо Фаберже, заявила в среду заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Монако во время выступления на Aspen Security Forum рассказала, что украшенное драгоценными камнями яйцо, если оно окажется настоящим, было одним из самых «интересных» открытий, сделанных сотрудниками федеральных правоохранительных органов на борту захваченной яхты.

Яхту стоимостью 300 миллионов долларов, что принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову, была переправлена ​​представителями правоохранительных органов США из Фиджи в залив Сан-Диего в конце прошлого месяца, где она до сих пор находится в доке.

Справка

Яйца Фаберже, ныне бесценные предметы коллекционирования, были созданы Домом Фаберже в Санкт-Петербурге в период с конца XIX века до начала XX века.

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