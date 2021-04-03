Ермітаж визнав справжніми яйця з виставки Фаберже після сумнівів експертів

Цитата

"Виставка дала можливість провести дослідження предметів з приватних колекцій: воно виявило багату історію побутування речей, наявність численних реставрацій, починок, переробок, додавань. Досить ясною виявилася різниця між двома типами реставрації - музейною та комерційною. Усі ці результати не суперечать, в цілому, атрибуцій власників, але ставлять їх в залежність від документальних, історичних і мистецтвознавчих аргументів", - йдеться в релізі.

Деталі

При цьому в Ермітажі вважають, що в майбутньому повинні проводитися й інші дослідження експонатів. Зокрема, вважають там, повинна бути створена база даних еталонно-справжніх клейм будинку Фаберже.

"Уже є домовленість про здійснення такого проекту з фірмою Цейс і Музеєм Фаберже в Баден-Бадені", - уточнили в музеї.

Також повинні бути проведені аналізи матеріалів на апаратурі наступного покоління і візуальне та інструментальне порівняння еталонних і спірних предметів, що зберігаються у різних музеях.

Контекст

Повідомлення про підроблені роботи Фаберже, представлені на виставці "Фаберже - ювелір імператорського двору", з'явилися ще взимку. У січні лондонський колекціонер Андрій Ружников написав відкритого листа директору Ермітажу Михайлу Піотровському, у якому заявив, що на виставці присутні "відверті підробки". Зокрема. на його думку, несправжніми виявилися яйце "Ювілейне весільне", подароване імператором Миколою II імператриці Олександрі Федорівні, а також яйце "Олександр Невський", яйце "Курочка" і фігурка прикурюючого солдата.

"Все це - твори навіть не 20-го, а 21-го століття", - написав Ружников.

Деякі з експонатів виставки, зокрема "Курочка", належать приватним музеям. Колекціонер розкритикував Ермітаж за рішення, на його думку, співпрацювати з "дрібними приватними музейчиками з сумнівними колекціями".

У своєму поясненні музей представив деталі досліджень експонатів, які Ружников визнав підробками. Зокрема, вони показали, що яйце "Курочка" і золоті елементи його декору були виготовлені в період з 1895 по 1897 рік. Однак у верхній частині яйця є "грубі патьоки клею, що свідчать про пізню невмілу реставрацію виробу".

"Потьоки клею складаються з поліетилціаноакрилату. Час реставрації - 1942-2000 роки", - прийшли до висновку експерти Ермітажу.

Також, за даними Ермітажу, підтвердилася справжність яйця "Ювілейне весільне". Однак, слідує з архівних документів, після отримання яйця в подарунок, імператриця доручила переписати невдалі, з її точки зору, портрети на яйці. Вони листувалися двічі - у рік піднесення яйця як подарунка (1904) і в 1908 році.

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