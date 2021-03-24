Рекордна сума за продаж рідкісного віскі з яйцем Фаберже у комплекті пішла на доброчинність

Деталі

Подарунковий набір тридцятирічного крафтового ірландського віскі в компанії з яйцем ювелірної компанії "Фаберже" продали за 2 мільйони доларів. У подарунковий набір входить дві пляшки рідкісного крафтового 30-річного ірландського віскі, кельтське яйце Фаберже з жовтого золота із замбійським смарагдом всередині та графин, наповнений ірландською джерельною водою з того ж регіону, у якому вироблено віскі та багато інших коштовних предметів. Повідомляється, що всі виручені від продажу кошти підуть благодійній організації, створеній для надання фінансової підтримки дітям, які борються з раком, та їхнім сім’ям. У наявності залишилось ще шість колекційних комплектів.

Доповнення

До слова, експерти відзначають небувалу популярність крафтового алкоголю. Вони вважають, що тренд на крафт в алкоголі - це запит споживача на преміальну якість від українського виробника. Адже однією з основних характеристик такого типу виробництва алкоголю є його обмежений тираж, унікальна рецептура і орієнтир на місцеві автентичні компоненти.

Про безупинне зростання популярності крафтового алкоголю в Україні свідчить і збільшення споживання першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва ЛГЗ "PRIME" на основі авторських рецептів відомого ботаніка Клима Житника.

Раніше УНН писав, що в ТОП-5 надійних виробників якісної українських горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Prime" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").