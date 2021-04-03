Эрмитаж признал подлинными яйца с выставки Фаберже после сомнений экспертов

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"Выставка дала возможность провести исследования предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю существования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Достаточно ясной оказалась разница между двумя типами реставрации - музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов", - говорится в релизе.

Детали

При этом в Эрмитаже считают, что в будущем должны проводиться и другие исследования экспонатов. В частности, считают там, должна быть создана база данных эталонно-настоящих клейм дома Фаберже.

"Уже есть договоренность о проведении такого проекта с фирмой Цейс и Музеем Фаберже в Баден-Бадене", - уточнили в музее.

Также должны быть проведены анализы материалов на аппаратуре следующего поколения и визуальное и инструментальное сравнения эталонных и спорных предметов, хранящихся в различных музеях.

Контекст

Сообщения о поддельных работах Фаберже, представленных на выставке "Фаберже - ювелир императорского двора", появились еще зимой. В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, в котором заявил, что на выставке присутствуют "откровенные подделки". В частности. по его мнению, ложными оказались яйцо "Юбилейное свадебное", подаренное императором Николаем II императрице Александре Федоровне, а также яйцо "Александр Невский", яйцо "Курочка" и фигурка прикуривающего солдата.

"Все это - произведения даже не 20-го, а 21-го века", - написал Ружников.

Некоторые из экспонатов выставки, в частности "Курочка", принадлежат частным музеям. Коллекционер раскритиковал Эрмитаж за решение, по его мнению, сотрудничать с "мелкими частными музейниками с сомнительными коллекциями".

В своем объяснении музей представил детали исследований экспонатов, которые Ружников признал подделками. В частности, они показали, что яйцо "Курочка" и золотые элементы его декора были изготовлены в период с 1895 по 1897 год. Однако в верхней части яйца есть "грубые подтеки клея, которые свидетельствуют о поздней неумелой реставрации изделия".

"Потеки клея состоят из полиетилцианоакрилата. Время реставрации - 1942-2000 годы", - пришли к выводу эксперты Эрмитажа.

Также, по данным Эрмитажа, подтвердилась подлинность яйца "Юбилейное свадебное". Однако, как следует из архивных документов, после получения яйца в подарок, императрица поручила переписать неудачные, с ее точки зрения, портреты на яйце. Они переписывались дважды - в год преподнесения яйца в качестве подарка (1904) и в 1908 году.

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