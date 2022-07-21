В США знайшли яйце Фаберже на арештованій яхті олігарха Керімова

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Монако під час виступу на Aspen Security Forum розповіла, що прикрашене дорогоцінним камінням яйце, якщо воно виявиться справжнім, було одним з найбільш «цікавих» відкриттів, зроблених співробітниками федеральних правоохоронних органів на борту захопленої яхти.

Яхту вартістю 300 мільйонів доларів, що належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями, була переправлена ​​представниками правоохоронних органів США з Фіджі в затоку Сан-Дієго наприкінці минулого місяця, де вона досі перебуває в доці.

Довідка

Яйця Фаберже, нині безцінні предмети колекціонування, було створено Будинком Фаберже у Санкт-Петербурзі в період із кінця 19 століття до початку 20 століття.

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