В США знайшли яйце Фаберже на арештованій яхті олігарха Керімова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Представники правоохоронних органів США виявили на захопленій яхті російського олігарха Керімова яйце Фаберже, заявила в середу заступник генерального прокурора Ліза Монако. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Монако під час виступу на Aspen Security Forum розповіла, що прикрашене дорогоцінним камінням яйце, якщо воно виявиться справжнім, було одним з найбільш «цікавих» відкриттів, зроблених співробітниками федеральних правоохоронних органів на борту захопленої яхти.
Яхту вартістю 300 мільйонів доларів, що належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями, була переправлена представниками правоохоронних органів США з Фіджі в затоку Сан-Дієго наприкінці минулого місяця, де вона досі перебуває в доці.
Довідка
Яйця Фаберже, нині безцінні предмети колекціонування, було створено Будинком Фаберже у Санкт-Петербурзі в період із кінця 19 століття до початку 20 століття.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ермітаж визнав справжніми яйця з виставки Фаберже після сумнівів експертів