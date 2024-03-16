В США запустили первую морскую ветряную электростанцию

Первая в Америке морская ветроэлектростанция коммерческого масштаба официально открыта, это долгожданный момент, который помогает проложить путь для ряда крупных ветровых электростанций, сообщили в АР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что она расположена у берега штата Нью-Йорк и называется South Fork Wind.

Ветропарк построен датской Orsted и американской Eversource Energy и имеет 12 ветрогенераторов немецкой Siemens Gamesa общей мощностью 132 МВт, чего достаточно для снабжения электричеством более чем 70 тыс. семей.

Станция начала производить чистую энергию для энергосистемы острова Лонг-Айленд, находящегося в 35 милях (56 км) от нее.

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